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Военное обозрение

В Индии представлена многоразовая ракета-носитель Puspak

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Многоразовая ракета-носитель Puspak
Многоразовая ракета-носитель Puspak.
Источник изображения: topwar.ru

В ходе посещения премьером-министром Индии Нарендрой Моди Космического центра Викрама Сарабая ему был представлен аппарат Puspak. Это дальнейшее развитие так называемой «автономной посадочной миссии многоразовой ракеты-носителя» (RLV LEX).

Разработку данного изделия ведет Индийская организация космических исследований (ISRO). Puspak обеспечивает возможность повторного использования ракет-носителей. После вывода спутников на орбиту они будут возвращаться на Землю, точно приземляясь на обозначенные взлетно-посадочные полосы.

Puspak имеет обтекаемую конструкцию и состоит всего из двух ступеней для полета в космос. Первая из них сбрасывается при исчерпании топлива и осуществляет в автономном режиме посадку в заранее определенном месте. После этого она пройдет ремонт и будет готова к повторному использованию. Как полагают разработчики, применение этой технологии позволит значительно сократить расходы при выводе грузов на орбиту планеты.


Многоразовая ракета-носитель Puspak.
Источник: topwar.ru

Puspak является революционным решением и знаменует собой значительный шаг в освоении космоса Индией, демонстрируя растущие возможности страны в области аэрокосмических технологий и инноваций

- говорится в местном издании IDRW.

В апреле 2023 года RLV LEX была поднята на высоту 4,5 км вертолетом CH-47 Chinook и после сброса осуществила успешное приземление.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
ISRO
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