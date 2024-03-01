В Индии представлена многоразовая ракета-носитель Puspak

В ходе посещения премьером-министром Индии Нарендрой Моди Космического центра Викрама Сарабая ему был представлен аппарат Puspak. Это дальнейшее развитие так называемой «автономной посадочной миссии многоразовой ракеты-носителя» (RLV LEX).

Разработку данного изделия ведет Индийская организация космических исследований (ISRO). Puspak обеспечивает возможность повторного использования ракет-носителей. После вывода спутников на орбиту они будут возвращаться на Землю, точно приземляясь на обозначенные взлетно-посадочные полосы.

Puspak имеет обтекаемую конструкцию и состоит всего из двух ступеней для полета в космос. Первая из них сбрасывается при исчерпании топлива и осуществляет в автономном режиме посадку в заранее определенном месте. После этого она пройдет ремонт и будет готова к повторному использованию. Как полагают разработчики, применение этой технологии позволит значительно сократить расходы при выводе грузов на орбиту планеты.

Многоразовая ракета-носитель Puspak. Источник: topwar.ru

Puspak является революционным решением и знаменует собой значительный шаг в освоении космоса Индией, демонстрируя растущие возможности страны в области аэрокосмических технологий и инноваций

- говорится в местном издании IDRW.

В апреле 2023 года RLV LEX была поднята на высоту 4,5 км вертолетом CH-47 Chinook и после сброса осуществила успешное приземление.