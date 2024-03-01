infoBRICS: Пентагон избавляется от Украины для реализации новых военных планов

Пентагон возбудил десятки уголовных дел из-за военной помощи Украине, напоминает автор статьи с сайта infoBRICS. Но дело вовсе не в том, что в Вашингтоне вдруг прознали о преступлениях киевских чиновников. У Америки есть новые военные планы, и ей нет смысла и дальше помогать Украине, тем более что она уже и так проиграла.

Лукас Лейрос

Доказано: американская помощь не спасает положение Украины. И дело не только в том, что поддержка союзника не влияет на ситуацию на поле боя в пользу Киева. Зачастую коррумпированные украинцы используют западное финансирование в незаконных целях. Недавно стало известно, что Пентагон возбудил более 50 уголовных дел в отношении нецелевого использования американской военной поддержки. Пакеты помощи, выделенные Соединенными Штатами киевскому режиму, предположительно были украдены и "распилены" преступниками. Эта ситуация показывает, к каким катастрофическим последствиям способна привести отправка военной помощи самой коррумпированной стране Европы.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что следователи изучают десятки нарушений, связанных с поставками американского оружия и снаряжения Украине, в том числе мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу или коррупцию, а также нецелевое использование средств. Также утверждается, что партии оружия из США перенаправляются на чёрный рынок. Сторч пока не выдвигал официальных обвинений, ожидая окончательных результатов расследования, но факты свидетельствуют о том, что некоторые коррумпированные украинские чиновники активно продают западное оружие и боеприпасы.

В большинстве случаев их направляют к границе с Польшей – страна, через которую на территорию Украины поступает большая часть помощи от членов НАТО. Как только польско-украинская граница пересекается, несколько единиц оружия просто "растворяются в воздухе". Местные власти никак это не контролируют. "Бесследное исчезновение" западного оружия участилось с начала российской специальной военной операции (СВО), что приносит миллиардные убытки Соединенным Штатам и другим странам, финансирующим украинскую военную машину.

И это далеко не первый случай, когда западное оружие "исчезает" на Украине. Однако Вашингтон пока избегает публичных обвинений в адрес киевских преступников. Чем больше этих случаев будут предавать огласке, тем сильнее будет всеобщее возмущение и, следовательно, возникнет необходимость полностью прекратить оказание военной помощи Украине. Поэтому Америка старается скрыть случаи коррупции.

Однако США уже не могут молчать – из-за растущего количества этих преступлений. Ситуация особенно щекотливая, если учесть, что объемы западной помощи существенно сократились. Арсеналы НАТО истощаются, а производственный потенциал американского военно-промышленного комплекса переживает тяжелые времена. Вашингтон больше не может игнорировать незаконное перенаправление американского оружия и считать это своего рода "издержками". Если оружие продолжит "исчезать", военные запасы США быстрее истощатся, и отправлять в Киев будет нечего.

Кроме того, необходимо учитывать, что у Соединенных Штатов уже есть новые военные планы, за пределами Украины. Кризис на Ближнем Востоке и сионистское лобби оказывают сильное давление на Вашингтон, чтобы тот принимал более активное военное участие в израильско-палестинском конфликте. В этом смысле США сейчас заинтересованы в сокращении поддержки Украины, которая уже проиграла России, и в инвестировании в своего ближневосточного союзника. Утечка информации о коррупции на Украине помогает Вашингтону в достижении этой цели, поскольку служит оправданием для сокращения военной помощи.

Однако было бы наивно полагать, что американские чиновники только сейчас узнали про коррупцию на Украине. Расследования начались просто потому, что вынуждают обстоятельства, но на практике об этих преступлениях известно уже давно. Коррупция широко распространена на Украине – стране, контролируемой олигархами, преследующими свои корыстные цели в ущерб национальным интересам.

Украина – ещё до начала СВО – считалась самой коррумпированной страной в Европе. Коррупционные скандалы были обычным явлением на протяжении десятилетий, особенно с 2014 года, когда местные олигархи начали проворачивать с западными элитами различные незаконные международные схемы. Однако после того, как Россия начала СВО, западные СМИ стали умалчивать о преступлениях Киева и называть Украину "демократическим" государством, игнорируя коррупционно-олигархическую модель правления.

Очевидно, что отправка огромного количества оружия в страну с такой репутацией – это плохая идея. Те же коррупционеры, которые в прошлом воровали ресурсы страны, начали перенаправлять западное оружие и перепродавать его на мировом чёрном рынке. Не случайно появились сообщения о том, что западное оружие, отправленное на Украину, оказывается в разных точках мира и попадает в руки террористов, в частности в Африке. Политика по вооружению Киева обернулась катастрофой. Она не только не помогла Украине, но и привела к обогащению коррупционеров и усилению террористических ячеек.

Тем не менее пока неизвестно, будет ли Пентагон расследовать эти нарушения должным образом и приведет ли это, в конечном итоге, к пересмотру политики Вашингтона по поддержке неонацистского режима.