В США объяснили необходимость замены Bradley

Армия США планирует заменить боевые машины пехоты (БМП) Bradley новой машиной XM30, которую разработали компании Rheinmetall Vehicles и General Dynamics Land Systems. Необходимость замены БМП объяснили в публикации The National Interest (NI).

По словам бригадного генерала Джеффри Нормана, в последние годы конкуренты США значительно увеличили возможности своей бронетехники. «Лучший способ реагирования — обеспечить оснащение наших соединений боевыми машинами пехоты, которые могут обеспечить большую живучесть, мощную летальность на дальности противостояния и улучшенные возможности маневрирования на поле боя», — приводит его слова NI.

Прототип машины планируют выпустить к концу 2024 года. Отмечается, что XM30 превзойдет Bradley по маневренности, огневой мощи и живучести. Также машина может получить гибридную силовую установку. Модульная архитектура XM30 позволит внедрять в ее конструкцию новые элементы по мере их появления. Военные хотят получить гусеничную БМП с необитаемой башней и автоматической пушкой калибра 50 миллиметров. Машина с экипажем из двух человек сможет перевозить шесть пехотинцев.

Ранее в феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские боевые машины пехоты БМП-3 эффективно поражают американские M2 Bradley в зоне проведения специальной военной операции.

В декабре военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что трофейная БМП Bradley, которая досталась российским военным в зоне спецоперации, поможет найти ее новые уязвимости.