В России создают военный вездеход-амфибию "Тритон"

В России создают вездеход-амфибию "Тритон" для форсирования водных преград

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В России создается вездеход-амфибия "Тритон" для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации, в настоящее время идет сборка опытного образца машины, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия разработчика "Тритона" ООО "Арго" Константин Багдасаров.

"Компания "Арго" приступила к разработке новой перспективной машины "Тритон". Этот вездеход-амфибия имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере, одно из самых перспективных направлений применения "Тритона" сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО", — сказал он.

Форсирование преград в зоне СВО

Говоря об актуальности данной разработки, Багдасаров отметил, что сегодня многие участки линии обороны ВС РФ в зоне спецоперации проходят вдоль водных преград, которые являются естественным препятствием для наступательных действий войск и в перспективе их нужно будет преодолевать.

"Как это сделать? Нужно создать плацдарм на противоположном берегу, который обеспечит налаживание переправ, по которым можно будет перебросить уже более тяжелую технику. Чтобы это решить, нам нужны соответствующие плавсредства", — сказал собеседник агентства.

По мнению разработчика, эффективным вариантом форсирования рек представляется переброска групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять бойцов в каждой при поддержке артиллерии и авиации на одном из участков водной преграды.

"Очень скоро на противоположном берегу у нас будет целая рота, а через час - уже две. В течение дня плацдарм будет расширен, к концу суток вполне реально наладить понтонно-мостовые переправы и начать переправлять по ним тяжелую технику. Поразить такое количество маленьких целей, как "Тритон", одновременно сложно, к тому же личный состав будет разгружен, так как в конструкции машины предусмотрены передние и задние трюмные отсеки для дополнительной загрузки боекомплекта и вооружения", — пояснил Багдасаров.

По его словам, одним из преимуществ "Тритона" является размещение двигателя, позволяющее амфибии "прыгать" в воду с невысокого обрыва, не теряя при этом плавучести. Грузоподъемность вездехода на воде — 1,5 тонны, на грунтах — одна тонна.

Разработчик также отметил экономичность машины — 2,4 миллиона рублей при комплектации с бензиновым двигателем и 2,9 миллиона рублей — с дизельным, то есть по цене одного бронетранспортера можно купить 10 "Тритонов".

Премьера "Тритона"

Говоря о сроках создания данной "амфибии", Багдасаров отметил, что сегодня идет сборка первого опытного образца "Тритона", испытания которого должны начаться в мае-июле 2024 года.

Прототип вездехода будет представлен в апреле на выставке "Экспотехностраж-2024" (Санкт-Петербург), "премьера" готовой машины планируется в августе на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке.

По словам разработчика, в перспективе "Арго" планирует выйти на производство 500 "Тритонов" в год.

Российская "амфибия" с волынскими "корнями"

Как рассказал Багдасаров, прототипом для "Тритона" выступил транспортер переднего края, выпускавшийся в советское время заводом ЛуАЗ (Луцк, ныне Волынская область Украины) под серией 967М.

"Почему именно ЛуАЗ? Дело в том, что в этом автомобиле уже в 1960-е годы были заложены очень интересные технические решения по проходимости и живучести машины. Удивительно, но на 13-дюймовых колесиках стояли бортовые редукторы, то есть кроме основной передачи на бортах стоят дополнительные шестерни, которые усиливают крутящий момент, что дает транспорту такие вездеходные качества, за которыми конструкторы гонятся до сих пор", — пояснил разработчик.