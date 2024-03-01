Медведев призвал обеспечить силы ПВО наиболее востребованными ракетами

Медведев: войскам ПВО нужны наиболее востребованные управляемые зенитные ракеты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании, что на фоне планов Запада поставить Киевскому режиму различные типы вооружения, в том числе крылатые ракеты большей дальности, российские войска должны быть обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО.

На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев сообщил, что коллеги из Минобороны и правительства РФ регулярно информируют президента об обеспечении востребованными вооружениями

"О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему, есть несколько специальных указаний на эту тему", - сказал он.

Зампред Совбеза добавил, что в скором времени Запад планирует поставить киевскому режиму различные типы самолетов и крылатых ракет большей дальности.

Кроме того, в последнее время противник активно использует беспилотники ударного типа.

Медведев заявил, что по мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход таких ракет естественно будет возрастать.

Видеозапись выступления размещена в аккаунте зампреда Совбеза РФ в социальной сети "ВКонтакте".