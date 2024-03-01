Горючая пора: войска РФ получили мобильные бронированные АЗС

Они выдерживают попадание осколков снарядов, огонь из стрелкового оружия и контролируют расход топлива

На оснащение российских войск поступили специальные мобильные контейнеры — автозаправочные станции, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Они защищены броней, способны выдерживать попадание осколков при артиллерийском обстреле и огонь из стрелкового оружия. Это позволит создать сеть заправочных пунктов в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и минимизировать риск поражения мест хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), отмечают эксперты. Внутри контейнера могут размещаться электронные системы управления и связи, позволяющие дистанционно контролировать расход топлива.

Бронированная и модульная

В тыловые подразделения российской армии в зоне СВО поступили первые мобильные бронированные заправки, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ. Помимо защиты от пуль и осколков снарядов они оснащены системами дистанционного контроля, учета, обработки и передачи информации о движении горючего, рассказали собеседники издания.

Впервые о планах отправить подобную технику в зону СВО представители Минобороны сообщали 17 февраля.

Если возникнет вопрос перебазирования, то такие АЗС гораздо проще перемещать за уходящей линией боевого соприкосновения, чем в какой-то точке опять создавать крупную топливную базу, объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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— Создание мобильных АЗС нужно и для рассредоточения такого важного ресурса, как топливо, — уточнил он. — Это поможет уменьшить удары противника по местам его основного хранения, например по нефтебазам. Мобильные АЗС можно создавать локально, даже недалеко от линии боевого соприкосновения, и снабжать их таким образом, чтобы избежать поражения. Они перевозятся как автомобильным, так и авиационным транспортом. Такую АЗС можно расположить практически в любой местности и организовать мобильный пункт заправки техники или, как вариант, точку подскока вертолетов, которые будут находиться в скрытом режиме, но при этом они всегда будут иметь доступ к топливу, к дозаправке.

По словам эксперта, когда командование сосредотачивает войска на определенных направлениях, то один из важных логистических маршрутов к ним — снабжение топливом.

— Бензовозы будут всегда под угрозой атак. А так мы можем завезти топливо другим транспортом, заправить мобильные АЗС, которые рассредоточены по всей линии боевого соприкосновения, и дальше нашим военным остается только отслеживать через систему связи и датчики наличие и количество выданного и оставшегося топлива. Уже не нужно будет делать специализированные запросы, — отметил он.

Речь идет об эффективном снабжении наших войск горючим при плотном соприкосновении с противником, особенно в условиях городских боев, рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Здесь важно быстро и оперативно снабдить наши подразделения, а в случае неблагоприятных событий — полностью исключить вопросы, связанные с гибелью или ранением нашего обслуживающего личного состава, — пояснил он.

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В этом плане особо ценным качеством можно назвать именно бронезащиту поставляемых АЗС, уверен Александр Перенджиев.

— При попадании трассирующей пули или раскаленного осколка в горючее обычный заправщик вспыхивает и, безусловно, может нанести ущерб здоровью или жизни тех, кто его обслуживает. Бронезащита АЗС исключает такую опасность, — пояснил он.

Топливный конвейер

17 февраля в Минобороны России сообщили, что специалисты службы ГСМ Западной группировки войск развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин.

В министерстве пояснили, что цепочка доставки горючего на передний край начинается в тыловой зоне. На станции разгрузки из железнодорожных цистерн ГСМ поступают на мобильный склад в специальные замаскированные полимерные резервуары. При этом предварительно топливо проходит все контрольные испытания в развернутой лаборатории. Затем ГСМ перемещается на стационарный склад. Оттуда топливозаправщики доставляют его на различные участки в зоне боевых действий. Именно в эту сеть и будут встроены мобильные бронированные заправки, которые начали поставляться в войска.

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В 2010 году органы тыла ВС РФ были реорганизованы в новую структуру, снабжающую войска всем необходимым в мирное и военное время, — единую систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил. Произошло объединение двух ранее самостоятельных видов обеспечения, существовавших в структуре тыла ВС России, — технического и тылового. Руководителем новой структуры стал бывший начальник тыла вооруженных сил, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. С 30 апреля 2023 года тыловые структуры курирует замминистра обороны Алексей Кузьменков.

Справка «Известий» Система материально-технического обеспечения отвечает за снабжение ВС РФ вооружением и военной техникой, заправку техники горючим, обеспечение военнослужащих обмундированием и продуктами питания, организацию их быта, ветеринарно-санитарный контроль продовольствия. Кроме того, проводит мероприятия по защите окружающей среды, отвечает за противопожарную охрану на объектах Минобороны РФ, содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, эксплуатацию и содержание в исправном состоянии вооружения и другой техники.

Алексей Михайлов

Андрей Федоров

Юлия Леонова