Полковник рассказал о современных самолетах в центре подготовки ВКС

Одну из эскадрилий 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) России «Ашулук» укомплектовали современными истребителями Су-35 и Су-30СМ2. Об этом начальник центра полковник Александр Казиев рассказал в интервью газете «Красная Звезда».

«Одна из эскадрилий у нас полностью укомплектована современными самолетами Су-35 и Су-30СМ2. Продолжаются полеты и на таких машинах, как МиГ-29СМТ, полученных центром в 2017 году», — сказал он.

Полковник добавил, что на вооружение центра поступили улучшенные образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». По его словам, одной из важных задач личного состава является овладение навыками применения новой техники.

В декабре в «Ростехе» сообщили, что многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С получил топливные баки в фюзеляже и консолях крыла, которые обеспечивают самолету рекордную дальность.

В том же месяце стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, а также учебно-боевых самолетов Як-130.