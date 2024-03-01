Путин в стратегии научного развития призвал укрепить безопасность России

Путин в стратегии развития науки призвал укрепить безопасность РФ за десять лет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За 10 лет надо за счет науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России в условиях роста гибридных угроз для страны, следует из обновленной стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной указом президента Владимира Путина.

В стратегии обозначены приоритеты и перспективы научно-технологического развития России. В документе перечислены такие приоритетные направления, которые в ближайшее десятилетие позволят получить значимые научные и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии.

Кроме того, работы по этим направлениям обеспечат "противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз".

Как подчеркивал ранее Путин, стратегия научно-технологического развития РФ по своей значимости приравнивается к стратегии национальной безопасности.