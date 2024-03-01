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Известия.ru

Минобороны намерено оснастить всю технику дополнительной бронезащитой

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Министерство обороны России намерено оснащать всю технику дополнительной бронезащитой, что улучшит ее «живучесть» в условиях специальной военной операции (СВО). Об этом 28 февраля заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В ходе визита на предприятие НПО «Стрела» в Тульской области министру представили допзащиту для радиолокационных станций (РЛС) из металлических листов и противоосколочных «одеял» с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения.


«Вообще это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику», — приводит Минобороны слова Шойгу.

НПО «Стрела» разрабатывает и изготавливает радиолокационную технику, которая предназначена для разведки и наблюдения за наземными и надводными целями, а также для других целей.

Шойгу 28 февраля прибыл в Тульскую область, где провел рабочее совещание с участием губернатора региона Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления по итогам проверки выполнения гособоронзаказа оборонно-промышленным комплексом региона. Министр призвал производителей комплексов артразведки, реактивных систем залпового огня и снарядов ускорить поставки в Вооруженные силы РФ.

Ранее, 14 февраля, глава оборонного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне Московской области. Шойгу поручил руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 31 января, Шойгу проинспектировал, как в Екатеринбурге проходит выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ). Глава МО РФ в ходе проверки подчеркнул, что план по увеличению производства САУ является прямым поручением президента России Владимира Путина.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Путин Владимир
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