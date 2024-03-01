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ТАСС

В Финляндии допустили применение передаваемого Украине оружия для ударов по территории РФ

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Флаг Финляндии на борту финского ледокола MSV Nordica, Гренландия
Флаг Финляндии на борту финского ледокола MSV Nordica, Гренландия.
Источник изображения: © AP Photo / David Goldman

Председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра отметил, что Киев должен иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле

ХЕЛЬСИНКИ, 28 февраля. /ТАСС/. Финляндия не ограничивала географию использования оружия, передаваемого Украине в рамках пакетов военной помощи, оно может использоваться по российским объектам в России. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на Минобороны и парламентский комитет по обороне.

Ранее в среду назначенный с 1 июля командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью Yle заявил, что "западные страны допустили ошибку, ограничив использование оружия, которое они передали Украине, только на украинской земле".

"По моим сведениям, Финляндия таких ограничений не устанавливала, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле", - рассказал Yle председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, ограничения на применение оружия установили в основном страны, которые предоставили Украине системы вооружения большой дальности, которые Финляндия не поставляла Украине. Финляндия не раскрывала детали поставляемого вооружения на Украину. С февраля 2022 года Финляндия поставила Киеву 22 пакета военной помощи, общей стоимостью около €1,8 млрд, о чем сообщило 9 февраля финское Минобороны.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Эстония
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