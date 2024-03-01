Нидерланды закупили девять чешских самоходных гаубиц для Украины

САУ «Дита» во время презентации в январе 2021 года.

Стоимость контрактов не приводится

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Нидерланды заказали для Украины девять самоходных гаубиц Dita у чешской оружейной компании Excalibur Army. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на посла королевства в республике.

Гаубицы, согласно агентству, являются частью крупного заказа Нидерландов, который реализуют два чешских оборонных предприятия. Стоимость контрактов не приводится.

Нидерланды заказали ранее в Чехии 100 систем ПВО MR-2 Viktor, которые предназначены главным образом для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Гаага также совместно с США и Данией финансировала модернизацию для ВСУ 100 танков T-72.

Гаубица Dita представляет собой артиллерийскую установку на колесном шасси. Калибр орудия - 155 мм, дальность стрельбы - 39 км, проинформировало агентство.