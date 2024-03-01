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РИА Новости

НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки

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Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © Фото : Ростех/Антон Тушин

МО: НПО "Стрела" вдвое увеличило выпуск комплексов артиллерийской разведки

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тульское НПО "Стрела" в 2024 году нарастило выпуск комплексов артиллерийской разведки в два раза и собирается увеличить его в четыре раза в следующем, сообщило Минобороны России.

Глава ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

"Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволили увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в 2 раза, а в 2025 году позволит увеличить в 4 раза", - говорится в сообщении.

На предприятии главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме.

"График скользящий. Работаем по 12 часов, шесть дней через один. Бывает семь. В зависимости от объема работ. Когда надо - задерживаемся", - объяснил такие успехи слесарь сборочных работ Иван Бербатухин.

"Молодцы, ребята. Спасибо вам", - ответил ему Шойгу.

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Зоопарк
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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