Корабли Балтийского флота отработали тактику боя по отражению атак малоразмерных целей

При проведении учений расчеты боевых постов кораблей также применили комплексы радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнили маневры по уклонению от ударов управляемым оружием условного противника

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей "Серпухов" и "Одинцово", а также ракетного катера "Чувашия" отработали тактику боя по отражению атак малоразмерных целей, сообщила пресс-служба флота.

"Малыми ракетными кораблями "Серпухов" и "Одинцово", а также ракетным катером "Чувашия" при отработке задач ведения одиночного боя с "неприятелем" провели практические артиллерийские стрельбы по корабельным щитам, отработали тактику боя по отражению атак малоразмерных целей, уничтожению плавающих мин", - говорится в сообщении.

Стрельбы велись из 100-, 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок. Для выполнения стрельб использовались имитаторы морских и воздушных целей, уточнила пресс-служба.

"Также в ходе учения расчеты боевых постов кораблей применили комплексы радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнили маневры по уклонению от ударов управляемым оружием условного противника", - отметили во флотской пресс-службе.

О кораблях

"Серпухов" - малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М"), пятый корабль серии. МРК проекта 21631 - многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения. Проект разработан Зеленодольским КПБ для ВМФ России, его назначение - охрана и защита экономической зоны государства. МРК вооружен вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на 8 противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", позволяющей наносить удары высокоточными крылатыми ракетами по морским и наземным целям на расстоянии 220-500 км.

"Одинцово" - МРК проекта 22800 "Каракурт". Корабли этого проекта, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны, отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия, в частности они оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК".

Ракетные катера проекта 12411, к которым относится "Чувашия", предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей противника, транспортных и десантных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия дружественных кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.