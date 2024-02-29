«Обеспечивает хирургически точное поражение»: израильская компания завершила разработку противокорабельной ракеты Ice Breaker

Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания Rafael завершила разработку и готовится к серийному производство противокорабельной ракеты Ice Breaker («Ледокол») типа «воздух-поверхность».

Она создана на базе ПКР Sea Breaker, имеющей возможность запуска как с суши, так и с кораблей.

Ice Breaker – это умножитель силы, разработанный для решения задач современного поля боя с помощью высокоточных решений

- пояснил разработчик.

Как утверждается, Ice Breaker устойчива к радиоэлектронным мерам противодействия и полностью работоспособна в зонах, недоступных для спутниковой навигации благодаря ИНС и TERCOM (система сопоставления контуров местности).

Ракета обеспечивает хирургически точное поражение с дальности до 300 км

- отмечается в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Сверхзвуковая крылатая ракета оснащена усовершенствованной инфракрасной системой самонаведения, способной поражать как морские, так и наземные цели, находящиеся в движении. Ice Breaker совместима с различными воздушными платформами, включая истребители, легкие самолеты, вертолеты, и полностью работоспособна в любых погодных условиях. Полет ракеты может корректироваться оператором.

Длина Ice Breaker составляет 4 метра, масса – около 400 кг, из которых 110 кг приходится на боеголовку.

Разработчик указывает, что Ice Breaker оснащен искусственным интеллектом, который пользуется большой базой данных, на основе которой ИИ выбирает сценарий полета и позволяет ракете автоматически обнаруживать и распознавать цели.