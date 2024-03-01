В Туле Шойгу оценил новую систему защиты радиолокационных комплексов

Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

Минобороны РФ: Шойгу показали новую систему защиты РЛС на заводе в Туле

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу показали новую систему дополнительной защиты российских радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами, сообщили в министерстве.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

"Министру обороны РФ представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. По его словам, это позволяет значительно повысить "живучесть" техники и личного состава в условиях спецоперации.

"Вообще, это крайне необходимая вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", — сказал Шойгу.

НПО "Стрела" — специализированное предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки и наблюдения за наземными и надводными целями, а также для других целей.