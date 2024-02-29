В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады.

Сразу после подписания допсоглашения между США и Норвегией, правительство страны разместило целый перечень вакансий для заполнения кадровых брешей.

Так, резко появилась востребованность в контролерах, охранниках, логистах и в обслуживающем персонале уже американских объектов. Стоит обратить особое внимание на то, что все вакансии абсолютно свежие, многим из них не более месяца.

Важнейшую роль в обеспечении и обслуживании складских помещений, находящихся под управлением американцев, играет региональный центр управления логистикой. Зона ответственности ведомства – центральная Норвегия, от Согне-фьорда на юге до Уфот-фьорда на севере. Основными задачами ведомства являются тыловое обеспечение всех военных объектов в зоне ответственности, включая американские передовые склады в Тренделаге.

Так, например, региональное управление логистикой Midt ищет новые кадры для работы на складе боеприпасов Хаммеркаммен (Центральная Норвегия), расположенном в Тренделаге.

Более того, работодатель отмечает: «Когда на складе находятся морские пехотинцы США, вы полностью переходите под их руководство, поэтому у вас должно быть соответствующее знание английского языка».

Также стоит отметить, что, устроившись на объект (переданный под юрисдикцию США), нанятое лицо должно быть готово пройти курсы, обучение и сертификацию, необходимые для данной должности. Это, в свою очередь, связанно с получением допуска к секретной информации (NATOSECRET) – является обязательным условием для постоянного трудоустройства.

Что касается заработной платы, то она составит от 4 до 6 тыс. долларов ежемесячно.

Между тем, по имеющейся информации норвежское правительство наряду с вооруженными силами вынужденно идти на определенные уступки, например, в наборе квалифицированного персонала. Несмотря на заявленные требования к кандидатам, в наборе могут принять участие и не граждане Норвегии, но проживающие в этой стране длительное время. В свою очередь местное население не заинтересованно в данных вакансиях. Поэтому не стоит удивляться, если увидите темнокожих викингов, гнущих спину на американских складах в Скандинавии.

Подводя итог, отметим, что увеличение штатов и набор дополнительных сотрудников на американские военные объекты находит подтверждение в наших тезисах об активизации ВС США в регионе.

Таким образом, американцы стремятся нарастить запасы материальных средств в Скандинавии и уменьшить плечо подвоза для всестороннего обеспечения ударной группировки в Арктике.

Николай Крылов