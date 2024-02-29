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Техкульт

В ЦАГИ работают над проектом самолета малой авиации

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В ЦАГИ создают новый самолет для малой авиации

В России малая авиация является одним из самых востребованных направлений всей авиационной отрасли, а воздушные суда, разрабатываемые для местных авиалиний, должны быть современными в плане планера, силовой установки и оборудования, а также соответствовать всем актуальным требованиям безопасности.

Немалый вклад в развитие российской малой авиации вносит ЦАГИ им.Жуковского, в котором, параллельно другим проектам, провели ряд аэродинамических тестов модели самолета, предназначенного именно для нужд малой авиации. При этом данная разработка имеет силовые установки, которые разместили на концах крыла, а также распределительную электрическую силовую установку. Cтоит отметить, что эта программа разрабатывается в рамках выполнения научно-исследовательских работ, известных как «MANGo – ЦАГИ».

В ЦАГИ создают новый самолет для малой авиации

Как ожидается, данный самолет будет отличаться пониженным расходом топлива относительно эксплуатирующихся в настоящее время судов. Этот показатель обеспечит пара маршевых силовых установок, размещенная на концах крыла — такое необычное решение, как рассчитывают инженеры, значительно повысит аэродинамические свойства самолета. Также на этой модели специалисты ЦАГИ пробуют внедрить передовые средства, повышающие эффективность и удобство управления относительно небольших самолетов с короткими взлетом и посадкой — это двухзвенные флапероны, объединяющие закрылки с элеронами, а также мини-щитки и другие перспективные предложения.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
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