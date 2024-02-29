Войти
Ростех

«Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками

144
0
0
IP-KVM-коммутатор
IP-KVM-коммутатор.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил заказчикам более 100 IP-KVM-коммутаторов для удаленного управления с одного рабочего места серверным оборудованием, персональными компьютерами и станками с числовым программным управлением. Аппаратура изготавливается на основе отечественных комплектующих и поставляется на объекты нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

IP-KVM-коммутатор (keyboard, video, mouse – «клавиатура, видео, мышь») предоставляет полнофункциональный доступ к удаленному оборудованию: позволяет выполнять удаленное включение и выключение, перезагрузку, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Новая аппаратура обеспечивает управление удаленным оборудованием через web-интерфейс, таким образом установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей. Функционал коммутатора может быть расширен за счет установки дополнительных программных модулей, а ПО устройства способно обновляться дистанционно без подключения к интернету в автоматизированном режиме.

IP-KVM коммутатор разработан и серийно выпускается НПП «Салют» холдинга «Росэлектроника».

«Серийное производство новых IP-KVM-коммутаторов стартовало в прошлом году, и уже сейчас можно сказать, что оборудование востребовано рынком, в особенности крупными российскими компаниями. Специалистами нашего предприятия были созданы как аппаратная, так и программная составляющие решения. Операционная система IP-KVM-коммутатора включена в реестр отечественного ПО. Глубокая локализация аппаратуры позволила нам решить сразу ряд важных задач: снижение зависимости от иностранных вендоров, сокращение расходов на обслуживание и расширение возможностей технической поддержки, а главное – повышение доступности и безопасности работы наших устройств», – рассказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Салют НПП
Проекты
ИТ
Похожие новости
26.10.2023
«Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием
06.09.2022
Новикомбанк поддерживает производство электронной техники
21.04.2022
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
18.01.2022
Ростех создал программную платформу для цифровых производств
27.08.2019
"Росэлектроника" покажет на МАКС-2019 новейшие разработки для авиации и космоса
30.11.2017
"Росэлектроника" формирует базу данных электронных компонентов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?