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Завод «Купол» анонсировал завершение разработки машины «Тайфун-ПВО»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Гендиректор Зиятдинов: разработка новой машины «Тайфун-ПВО» почти завершена

Разработка боевой машины «Тайфун-ПВО» практически завершена, на данный момент ведется подготовка к серийному производству. Об этом 28 февраля генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Другое наше новое изделие — боевая машина «Тайфун-ПВО». <...> В настоящий момент разработка БМ «Тайфун-ПВО» практически завершена, идет подготовка к серийному производству», — сказал он.

Зиятдинов также напомнил, что эта боевая машина на стадии эскизного образца заняла второе место на международных соревнованиях в Китае.

Ранее, 26 февраля, директор по развитию компании ООО «Ступор» Владислав Кустарев сообщил о разработке комплексной системы защиты объектов от дронов, которая может выявлять и подавлять беспилотники несколькими способами. Входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» могут обнаружить и захватить цель на расстоянии более 5 км.

До этого, 8 февраля, завершилась разработка и начались испытания комплекса «Прометей» для роботизации бронемашин. Комплекс позволит роботизировать функции механика-водителя и стрелка-наводчика и использовать боевые машины без экипажа.

5 января Вооруженные силы (ВС) России получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила их государственные испытания. Серийное производство этой новейшей САУ и выпуск транспортно-загрузочной машины уже были развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.

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