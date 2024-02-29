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Военное обозрение

Американская компания Sikorsky запустила проект создания нового вертолёта с наклонным крылом

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Источник изображения: topwar.ru

Sikorsky, дочерняя компания американского концерна Lockheed Martin, объявила о своем намерении разработать демонстратор гибридно-электрического вертолета типа VTOL (вертикального взлета и посадки) с наклонным крылом.

Проект, уже запущенный в работу, получил обозначение HEX. Он является частью более широкой инициативы по созданию машины нового поколения.

В рамках программы HEX планируется достичь дальности полета более 500 морских миль на высокой скорости, снижения сложности механической системы [видимо, по сравнению с конвертопланами Osprey] и уменьшения затрат на техническое обслуживание.

В настоящее время завершается проектирование испытательного стенда для гибридно-электрических силовых установок, оснащенных электродвигателем мощностью 600 кВт. Стенд предполагается использовать для оценки характеристик будущего демонстратора HEX, который будет иметь максимальную массу 9000 фунтов [4 тонны] и будет оснащен турбогенератором мощностью 1,2 МВт.

Sikorsky работает над созданием электродвигателей, силовой электроники, а также оборудования для управления техникой. Проект HEX объединит эти работы и изучит потенциал систем, требующих минимального технического обслуживания.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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