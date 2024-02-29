Войти
РИА Новости

Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории

147
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Патрушев: США с 1945 года более 150 раз нарушали суверенитет других стран

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США - самое агрессивное государство в современной истории, об этом говорит статистика вооруженных конфликтов в мире: с 1945 года Вашингтон более 150 раз нарушал суверенитет других стран.

"США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории. За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы, в том числе приняла активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Кроме того, США агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира. По самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс. Эти цифры отражают случаи, когда имело место откровенное или слабо завуалированное вмешательство Вашингтона", - добавил он.

При этом, по его словам, "в Вашингтоне собрались большие специалисты демонизировать действия России".

"США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и полагают, что если Россия где-то укрепляет свои позиции, то это делается лишь для того, чтобы навредить интересам американцев. При этом хорошо известно одно из главных внешнеполитических правил нашей страны - мы не дружим против кого-то. Наша повестка – неизменно позитивная и конструктивная", - отметил Патрушев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
19.11.2021
Самолеты ВКС РФ доставили в Афганистан 108 тонн гуманитарного груза
17.04.2019
Патрушев рассказал, почему США мешают переходу к многополярному миру
27.02.2019
Россия приняла предложение США провести консультации по Венесуэле, но Вашингтон их откладывает под надуманным предлогом - Патрушев
03.12.2018
Начало ядерной гонки: Конгресс сжигает последнее соглашение
28.07.2014
Санкции без границ
30.10.2009
Боливия меняет США на Россию
20.10.2008
Венесуэла будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?