Чешский генерал констатировал поражение Украины (Parlamentní listy, Чехия)

Генерал Шандор: Украина проигрывает, и виноват в этом в том числе Запад

Украина проигрывает, заявил PL экс-глава Военной разведки Чехии Андор Шандор. По его мнению, виноват в этом том числе и Запад, у которого слова расходится с действиями. Перспективы у Киева не радужные, но паниковать из-за вероятного столкновения между Москвой и НАТО не стоит, считает эксперт.

Радим Паненка

Интервью с экспертом в области безопасности и бывшим главой Военной разведки Чешской Республики Андором Шандором

Parlamentní listy: В последнее время русским удается продвигаться на фронте, и их наступление продолжается. Западные СМИ пишут о том, что силы президента Владимира Зеленского явно на исходе. Обладает ли сейчас Запад реальными возможностями и желанием помочь Украине в сложившейся ситуации, чтобы она переломила ход вооруженного конфликта?

Андор Шандор: Я давно вижу принципиальную диспропорцию между тем, как мы на словах поддерживаем Украину, и тем, что мы способны и готовы ей дать. Разница, я повторю, принципиальная. Вербальная поддержка вызывает у украинцев ощущение, что нужно бороться дальше, но проблема в том, что мы не способны материализовать обещанную на словах помощь. Мы обещали им к марту миллион снарядов для артиллерийских систем, а на самом деле не дадим, по-видимому, и половины. Господин президент Чешской Республики Петр Павел говорит, что появилась возможность закупить у третьих стран боеприпасы калибра 155 миллиметров и 122 миллиметров при условии, что мы найдем деньги. Но, насколько мне известно, в Европейском Союзе есть государства, которые с этим не согласны: Франция, Греция и Кипр. Должен найтись кто-то, кто заплатит самостоятельно. Важно и то, что Эквадор собирался отправить оружие русского производства Украине, но русские отказались в таком случае закупать у него бананы, и Эквадор отступился.

— Постоянно говорят о расширении оборонного производства в Европе. Это не помогло бы?

— Мы повторяем одно и то же изо дня в день, но проблемы остаются. Некоторые банки не хотят финансировать оборонное производство, а у самих производителей недостаточно мощностей, и они не хотят их заранее расширять, потому что им нужна уверенность в сбыте. Иными словами, наши возможности ограничены, если говорить об оружии, и уж тем более мы бессильны, когда речь идет о количестве людей, которым это оружие вручат. Мы видим, что на Украине никак не могут договориться о мобилизационном законе. Это большая политическая тема, но без людей Украина, будь у нее самое лучшее оружие, просто не сможет воевать.

Не будем забывать, что 50 миллиардов евро, которые Европейский Союз утвердил не так давно в виде помощи, по большей части пойдут на функционирование государства. Если бы на них можно было закупить оружие, то, я боюсь, много его все равно не удалось бы купить. Посмотрим, не появится ли кто-то, что по примеру Дании не пожертвует всю свою артиллерию Украине. Что касается обещанных истребителей F-16, я довольно скептически оцениваю их возможность изменить соотношение сил. В дальнейшем все будет зависеть от того, одобрит ли американский Конгресс пакет помощи на 60 миллиардов долларов, который не израсходовали бы сразу же. Однако если на выборах победит Дональд Трамп, новый президент может его заблокировать.

Мы находимся в ситуации, когда Украина истощена, когда у нее нет оружия, нет людского потенциала, с которым она могла бы продолжать вести борьбу. Русские это, разумеется, очень хорошо понимают и реагируют соответственно. Мы видим, что русские наступают на пяти операционных направлениях с севера и юга. России удалось захватить не так много территорий, но эти территории обеспечивают им более выгодную позицию, лучшую защиту тыла, и они могут лучше маневрировать, перебрасывать войска. Все это располагает к успешному ведению наступательных операций.

— Вооруженный конфликт на Украине продолжается два года. Но в прошлом году западная помощь значительно замедлилась. Насколько ситуация за последний год на фронте изменилась по сравнению с первым годом боев?

— Украина теряет 20% своей территории, лишилась десяти миллионов человек, которые покинули страну, а треть ее экономики лежит в руинах. Иначе как поражением это не назовешь. Это не катастрофическое поражение, но это поражение. К сожалению, Украина проигрывает, а русские, напротив, берут верх. Это подтверждается тем, как они контролируют украинские территории. Помощь, которую получила Украина, помогла ей удержаться и не пасть на колени, но этой помощи не хватило, чтобы украинцы смогли восстановить свой суверенитет в границах до 2014 года.

— Если Украине действительно не удастся вернуть себе контроль над всей своей территорией, не может ли это подвигнуть Россию к "новым свершениям"? Скажем, она может пойти дальше на Украину, как, кстати, предупреждают и наши политики. Или из всего случившегося уроки извлечет только Запад?

— Мы пытаемся пойти против логики войны, суть которой в том, что побеждает сильнейший. Боюсь, президент Джо Байден перед выборами не может себе позволить ни единого отступления, которым мог бы воспользоваться Дональд Трамп и сказать, что Байден опять ошибся и проиграл. В общем, Джо Байден не может допустить второго Афганистана, хотя американских солдат на Украине нет. Но нельзя, чтобы даже показалось, что США отказались от помощи Украине. Поэтому до выборов, несомненно, стремление помочь сохранится. Сегодня никто не может официально призвать Украину к тому, чтобы она согласилась не переговоры о завершении конфликта. Тем более сейчас, когда для переговоров с Россией у нее точно не лучшее положение. Тогда нужно было договариваться в момент, когда русские ушли из-под Киева и Херсона, но те времена давно прошли. Что касается Крыма, русские и мысли не допускают, что могут его потерять.

Я не думаю, что русские вообще когда-нибудь собирались захватывать всю Украину. Кстати, поэтому с самого начала они говорили о специальной военной операции, которая имела совершенно другую цель. Москва хорошо знает, что для захвата всей Украины потребовалось бы не менее миллиона солдат и большие финансовые средства для контроля над территориями. Кроме того, на правобережной Украине русские столкнулись бы с ожесточенным сопротивлением жителей, которое вылилось бы в партизанскую войну. Если мои предположения верны, бессмысленно пугать тем, что русские пойдут дальше до самой Прибалтики или что они нападут на хорошо вооруженную Польшу. это означало бы войну с НАТО, войну с Соединенными Штатами, а русские очень хорошо знают, что сил для этого у них нет. Вполне вероятно, что ни в чем таком они просто не заинтересованы.

С другой стороны, это не означает, что они не продолжат попытки расколоть единство альянса разными пятыми колоннами, кибернетическими ударами и другими способами. В этом нет сомнений. Но идти против Североатлантического альянса с оружием в руках, на мой взгляд, они не станут. Для этого все в Москве должны посходить с ума, а российское руководство, как я думаю, можно называть кем угодно, но только не сумасшедшими.

— Тем не менее не следует ли нам сосредоточиться на укреплении собственной обороны, чтобы не только мы, но и Европа в целом, могли защитить сами себя, а не полагались на американцев? Кстати, подобные призывы мы слышим уже давно от министра обороны и начальника Генерального штаба Армии Чешской Республики?

— К запугиванию и предостережениям населения, которыми увлеклись разные генералы, присоединились и некоторые политики. Все дело в том, что мы в Европе не видим никакого другого варианта, кроме вооруженной конфронтации с Россией. Конечно, мы не идеализируем Россию, ведь она начала на Украине спецоперацию, но, с другой стороны, мы должны задуматься, а правильно ли делать ставку только на вооружение? Да, фактор сдерживания необходим и полагаться на договоренности с Россией невозможно. Мы должны реально посмотреть на вещи. Некоторые страны НАТО так и не приблизились к двум процентам ВВП на оборону, за что их давно критикуют Соединенные Штаты Америки, и из-за этого многие армии пребывают в плачевном состоянии. Посмотрите на Германию, сильнейшую экономику Европы. Немецкая армия стоит на коленях, и явно не демонстрируют пример того, какими должны быть вооруженные силы.

Армия как таковая должна служить опорой суверенитета государства. Но проблема в том, что об этом больше говорят, а значительная часть государств не выказывает особой готовности защищаться в случае нападения. Воли к борьбе не видно. Я уже не говорю о том, что нам недостает не только способов мобилизационного расширения армии, но и запасов техники на складах. Я не представляю, чтобы мы во время вооруженного конфликта, когда каждый день техника выходит из строя, ждали два года, когда шведы произведут для нас новые CV-90. Все это выглядит бестолковым. С другой стороны, мы кричим, что русские очень опасны, но самолеты у нас появятся только через 11 лет.

Глядя на все это, у меня не создается впечатления, что государство хорошо понимает, как противостоять вероятной угрозе. Наша ставка на вооружение и принятие того факта, что будет вооруженный конфликт с Россией, слишком однобока и не подкреплена усилиями реально подготовиться к такой угрозе. Другая проблема заключается в том, откуда на все это брать деньги. Министр обороны Чешской Республики говорит, что два процента не потолок, а дно. Но мы не можем найти даже 800 миллионов на образование. Раз уж мы что-то говорим, это должно соответствовать тому, что мы делаем. Иначе мы просто множим разные лозунги, которые в итоге не произведут никакого впечатления на нашего противника.