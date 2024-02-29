"Полигон для реализации амбиций США". Карлсон высказался об Украине

Такер Карлсон: конфликт на Украине закончится мирным урегулированием

Конфликт на Украине завершится мирным урегулированием, заявил Такер Карлсон в интервью, опубликованном на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана. Ни о какой войне между Россией и НАТО, про которую трубит пропаганда на Западе, и речи быть не может, подчеркнул журналист.

ЛЕКС ФРИДМАН: Как, по-вашему, закончится конфликт России с Украиной?

ТАКЕР КАРЛСОН: Урегулированием, разумным урегулированием. Это при котором обе стороны поступаются чем-то некритичным. Знаете, в разговоре с Путиным меня действительно поразило то, что он фактически отказался критиковать Джо Байдена и НАТО. Если честно, то мне как американцу было бы немного странно неуважительно отзываться о Джо Байдене в разговоре с любым иностранным лидером, хотя сам я не считаю его ни реальной личностью, ни реальным президентом. Это один сплошной курьез. Но формально он все же американский президент, и ругать его перед иностранцем я не хочу. Нет — и все. Моя точка зрения может показаться старомодной, но уж какая есть.

Так что я ни к чему такому разговор не подводил, однако сам факт показался мне любопытным. Разумеется, Путин в курсе моих взглядов на Джо Байдена. Он наводил справки и знает, что я хотел работать в ЦРУ, но при об отношении к Байдену и НАТО не упомянул. А все потому — я в этом уверен, — что он хочет мирного урегулирования. Причем не по причине нависшего над Россией риска краха, в котором нас все время пытались убедить лживые СМИ — это неправда. Сейчас о таком уже и говорить перестали, потому что начало приходить понимание всей абсурдности ситуации. Он хочет урегулировать конфликт, потому что боевые действия — это, как ни крути, зло, и оно меняет мир совершенно непредсказуемым образом. Самое печальное в том, что умирают люди. И если есть возможность предотвратить их гибель — именно это и нужно сделать.

Поэтому лично мне хотелось бы такого урегулирования, при котором Россия реализует свое право не иметь под боком ракет НАТО. Уж не знаю, зачем это нам это и как может помочь. Просто не понимаю. Как не понимаю и цели НАТО. Вряд ли она приносит пользу Соединенным Штатам — скорее посягает на наш суверенитет. Будь я президентом США, то поскорее бы вышел из НАТО, потому что Америке от нее толку никакого. Да, многим она помогает выживать, но я лишь высказываю собственное мнение как американца.

Будь я русским или украинцем, то хотел бы быть просто суверенными государствами не под каблуком у Госдепа США. Просто жить каждый в своей стране. Я верю в суверенитет, ясно? Вот какое у меня мнение. Еще хочу сказать кое-что о Зеленском. Раньше я критиковал его из-за оскорбительных разговоров об обмене ядерными ударами — просто потому что в результате него погибнет моя семья. Меня подобные высказывания действительно задевают, из чьих бы уст они ни звучали. Но при этом мне искренне жаль Зеленского, ведь не для этого он в президенты баллотировался.

Мне кажется, им просто беспардонно пользуются Госдепартамент, Виктория Нуланд, наш госсекретарь и все те американские политики, что сделали из Украины полигон для реализации собственных геополитических амбиций. И, кстати, не только они — но и многие американские бизнесмены, которые за счет Украины грабят наших налогоплательщиков, а также независимые упыри вроде Бориса Джонсона, жаждущие поживиться, раздавая интервью на эту тему. И в эпицентре — сам Зеленский, но историей движет не он, а НАТО, США, тот же Путин. Так что этот парень, Зеленский, заслуживает сочувствия хотя бы за то, что оказался в столь опасном положении.

Считаете ли вы Зеленского героем за решение остаться в Киеве? Я — да. Критиковать легко, но давайте оценивать и очевидно положительные моменты.

Секунду назад я это и проделал, хоть и не знаю, сколько именно времени он проводит в Киеве. В последнее время он что-то зачастил в Соединенные Штаты. Интервью можно дать в режиме онлайн, да и лично приезжать в Конгресс необязательно. Ты же не американец, уезжай, пожалуйста. Это мое мнение, но...

Колкие у вас замечания, Такер.

Нет-нет, я говорю от чистого сердца, у меня там неиссякаемый источник искренности. О Зеленском я бы сказал так: да, он молодец, что остался с Украиной. Джордж Буш-младший бежал из Вашингтона после атак 11 сентября. Я оставался там с тремя детьми, а он сбежал на какую-то базу ВВС в Южной Дакоте. Меня рассердила его трусость, и я ее озвучил, за что, черт возьми, подвергся нападкам. Я написал целую статью для NewYork Magazine, где у меня тогда была колонка, хотя сейчас верится с трудом. Что думал, о том и написал. Лично мне кажется, что лидерские качества заложены в человеке изначально.

Первое и главное из них — это забота о подчиненных. По аналогии с тем, как отец заботится о детях, а офицер — о солдатах. Всякий президент обязан заботиться о своем народе. Этот факт неумолимо подводит нас к следующему требованию — храбрости, физическому мужеству. Я действительно в это верю и считаю очевидным, хотя сам не такой уж и жесткий человек. Если ты — глава семьи, и кто-то вламывается в твой дом, ты ведь не скажешь жене: "Эй, детка, иди-ка разберись там". Разбираться должен тот, кто в семье главный. А если уж вы президент страны, и на вашу столицу нападают, как это было у нас с Пентагоном, то бежать вам явно не к лицу.

Буш говорил, что ему, мол велела секретная служба. Черт, но босс же ты! Кто глава семьи? Секретная служба? Понимаете, о чем я? Я счел подобное совершенно недостойным и описал свои соображения в статье, после чего пришлось выслушивать лекции не только от республиканцев, но и от демократов. Ты, мол, ничего не знаешь и вообще сначала поставь себя на его место. Ну, хорошо. Уж не знаю, как бы я повел себя в условиях такого неимоверного стресса, но в одном я уверен: я бы не сбежал, потому что так нельзя. Кто не готов умереть за свою страну, тому не следует ей руководить. Так что да, если Зеленский действительно бо́льшую часть времени находится на Украине, честь ему и хвала.

Погодите-ка, давайте уточним: дело не в том, сколько времени он проводит на Украине.

А я решил, что суть проблемы именно в этом.

Нет, в начале конфликта, когда многие думали, что на Киев идет вторая по величине армия мира, намереваясь взять его, этот человек, глава государства, остался в городе и сказал: "К черту все". Когда все вокруг убеждали его бежать, потому что город будет если не взят, то как минимум разрушен, его сровняют с землей артиллерией, бомбами и всем прочим, он все равно решил остаться. Много ли лидеров осмелились бы на такое? Сколько, по-вашему?

Ну, президент Афганистана, которого США поддерживали на фоне прихода талибов*, сел в американский самолет и улетел с полными карманами долларов, на которые сейчас благополучно поживает. Так что да, в таких ситуациях многие склонные проявлять трусость. [Зеленский] молодец, но я смотрю на ситуацию немного под другим углом. Какие у него варианты? Он — глава государства и не может уйти. Сталин во время войны ни разу не покидал Москву. Ее, как вы знаете, целый год окружали немцы, но он все равно не уехал. Когда я был в России, мне говорили: "Сталин никуда не уезжал". Он не мог, потому что руководил страной. Конечно, это условие необходимое, но недостаточное. И, кстати, вы косвенно подняли интересный вопрос касаемо Киева. Думаете, русские не смогли бы сравнять его с землей? Разумеется, смогли бы. Но почему не сровняли? Они действительно могли, но не стали.

Что же, на этот вопрос есть военный ответ: вести уличные бои чрезвычайно сложно.

Думаете, Путин хочет взять Киев?

Нет, я думаю, он ждал, что Зеленский сбежит, и к власти придет кто-то другой.

Да, может, вы и правы, не знаю. Понятия не имею, о чем в тот момент думал Путин, я его об этом не спрашивал. Но не следует считать нынешний конфликт противоборством между Путиным и Зеленским. Оно разворачивается между Путиным и Госдепартаментом США. Вот почему мне жаль Зеленского. Как я уже говорил, мы в буквальном смысле платим пенсии украинским чиновникам, то есть без США украинского правительства не существует. К этому можно относиться как угодно, но уж точно не следует использовать, когда мы говорим об этом, термин "демократия", потому что ни о какой демократии речи не идет.

Ну вот тем-то оно и интересно, что [Путин] особо о НАТО не говорил.

Он хочет урегулирования, вне всяких сомнений, а не упражняться с противником в красноречии. И с его стороны предложений касаемо мирного соглашения была масса. Если бы не израильтяне, мы бы о них даже и не узнали. Я им за это очень благодарен. А Госдепартамент взял и отправил туда Джонсона, чтобы все сорвать. Знаете, я считаю Бориса Джонсона не более чем жалким подобием человека. Но представьте себя на его месте: вы все время размахивали украинским флагом и говорили: "Я за Украину", а потом из-за вас погибло множество детей, но линия фронта при этом особо не сдвинулась. Подобное нельзя считать победой Украины — и оно ей не будет. Что бы вы почувствовали, сотворив такое? Я и сам много гадостей в жизни сделал, и мне за них стыдно, но продлевать войну без причины мне не доводилось никогда. На мой взгляд, это довольно тяжкий грех.

Да, то был провал. Но это не отменяет возможность добиваться успеха и вести переговоры между лидерами.

Ну, правительство США переговоры не разрешает, и меня это расстраивает сильнее всего. В конце концов, я не причастен ни к тому, что делает Россия, ни к тому, что делает Украина. Я не русский и не украинец, я — американец, выросший с искренней верой в свою страну. Я поддерживаю ее за счет выплаты налогов. Что меня действительно волнует, так это действия правительства США, потому что каждый его шаг осуществляется в том числе и от моего имени. Для меня это важно, ведь я американец. Наша страна стала препятствием на пути к миру и несет ответственность за то, что всех этих невинных людей вытащили из общественных парков Киева и отправили умирать. Так не годится, и мне за это стыдно.

*Движение "Талибан" признано в России экстремистской организацией