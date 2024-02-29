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РИА Новости

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: МО регулярно информирует Путина об обеспечении востребованным оружием

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Коллеги из Минобороны и правительства России регулярно информируют президента РФ Владимира Путина о процессе обеспечения востребованными вооружениями, в этом смысле создан более спокойный режим работы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он ранее провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на странице Медведева в VK.

"Конечно, коллеги из министерства обороны регулярно информируют президента, и из правительства. Такого рода доклады являются обычной практикой. Уже почти год назад я об этом говорил, имея в виду, что у нас создан в этом смысле более спокойный режим работы", - сообщил зампред Совбеза.

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