Войти
ТАСС

Шойгу: повышающую живучесть в условиях СВО допзащиту планируют ставить на всю технику

186
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Минобороны России

По словам главы Минобороны РФ, "есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует оснащать дополнительной бронезащитой, повышающей живучесть в условиях СВО, всю имеющуюся технику. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поездки на предприятия Тульской области.

Как отметили в ведомстве, на НПО "Стрела" министру представили дополнительную защиту для радиолокационных станций (РЛС) из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения, повышающую живучесть техники в условиях СВО.

"Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", - привели слова Шойгу в МО РФ.

Главе Минобороны РФ показали разработанную в Туле систему защиты РЛС от боеприпасов.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
09.08.2021
В Польше запретят носить военную форму противникам вакцинации
09.08.2021
Шойгу: "Красмаш" готов выполнить контракт на поставку армии баллистических ракет "Сармат"
02.06.2021
В ходе летнего периода обучения в Вооруженных силах России запланировано свыше 4,5 тыс. учений - Шойгу
06.04.2020
Первый женский экипаж катера "Раптор" приступил к изучению курса навигации
27.01.2020
Армагеддон в руках Москвы и Вашингтона
11.12.2013
Российские военные доведут станцию «Контейнер» до «полного совершенства»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?