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Интерфакс-АВН

"Швабе" представляет на выставке в Москве новые оптические технологии

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Холдинг "Швабе"
Холдинг "Швабе".
Источник изображения: Александр Уткин

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Дифракционные решётки, голограммные оптические элементы и другие изделия демонстрирует холдинг "Швабе" на проходящей в Москве 25-й международной выставке "Мир стекла - 2024", сообщила в среду пресс-служба компании.

"Наши предприятия проводят большую работу по совершенствованию и созданию технологий производства оптического стекла, уникальных материалов и компонентов для оптико-электронных приборов. Благодаря новым разработкам мы помогли снизить зависимость от импортных изделий в отечественной промышленности", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, на стенде холдинга, в частности, представлены различные оптические элементы, в том числе дифракционные решётки и узкополосные голограммные фильтры (Notch-фильтры) производства НПО "Государственный институт прикладной оптики". Оптические фильтры необходимы для подавления (выделения) части спектра электромагнитного излучения. Вместе с тем они выполняют защитную функцию, ограждая фотодетекторы и глаза операторов от мощного лазерного излучения, и активно применяются в области лазерной спектроскопии.

"Дифракционная оптика устанавливается в спектральных приборах, предназначенных для научных исследований и производственных нужд: спектрофотометрах, спектрометрах, оборудовании для экологического исследования качества воздуха, растительности и почвы", - сказано в сообщении.

НПО ГОИ имени С.И.Вавилова представляет на выставке каталог цветных стекол. Эти изделия применяются при изготовлении фототехники, измерительных приборов и наблюдательных систем. Для получения необходимых спектральных характеристик цветного оптического стекла в его состав вводятся различные красящие компоненты - молекулярные и коллоидные красители.

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Страны
Россия
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