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ТАСС

Шойгу проверил организацию учебного процесса в центре при Тульском госуниверситете

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Тульский государственный университет
Тульский государственный университет.
Источник изображения: rosvuz.ru

Министру обороны доложили, что силами учащихся ВУЦ осуществляется ремонт и техническое обслуживание вооружения для подразделений, участвующих в СВО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в военном учебном центре (ВУЦ) при Тульском государственном университете. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса и состояние учебно-материальной базы в военном учебном центре при Тульском государственном университете", - говорится в сообщении.

Шойгу доложили, что силами учащихся ВУЦ осуществляется ремонт и техническое обслуживание вооружения для подразделений, участвующих в СВО. Студенты восстановили, отремонтировали и провели техническое обслуживание десяткам противотанковых ракетных комплексов. "Курсанты ВУЦ получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию носимых ПТРК как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений", - добавили в военном ведомстве. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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