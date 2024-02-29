Шойгу проверил организацию учебного процесса в центре при Тульском госуниверситете

Министру обороны доложили, что силами учащихся ВУЦ осуществляется ремонт и техническое обслуживание вооружения для подразделений, участвующих в СВО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в военном учебном центре (ВУЦ) при Тульском государственном университете. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса и состояние учебно-материальной базы в военном учебном центре при Тульском государственном университете", - говорится в сообщении.

Шойгу доложили, что силами учащихся ВУЦ осуществляется ремонт и техническое обслуживание вооружения для подразделений, участвующих в СВО. Студенты восстановили, отремонтировали и провели техническое обслуживание десяткам противотанковых ракетных комплексов. "Курсанты ВУЦ получают практические навыки по восстановлению, ремонту и техническому обслуживанию носимых ПТРК как индивидуально, так и в составе ремонтных подразделений", - добавили в военном ведомстве.