Медведев недавно докладывал Путину о приоритетном выпуске систем ПВО

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что получил от главы государства некоторые указания

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что недавно докладывал президенту РФ Владимиру Путину о производстве особо востребованных систем и средств ПВО и получил от главы государства некоторые указания.

"О том, что обеспечение производства особо востребованных систем и средств ПВО должно стать приоритетным, не так давно я докладывал верховному главнокомандующему. Есть несколько специальных указаний на эту тему", - сказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

Зампред Совбеза также отметил, что Минобороны и правительство РФ регулярно информируют президента о производстве систем и средств ПВО. "Такого рода доклады являются обычной практикой", - добавил он.

ПВО, или противовоздушная оборона, включает в себя комплекс мер по отражению воздушного нападения противника, а также защиту объектов, населения и войск от ударов с воздуха.

Говоря о выпуске вооружений, Медведев зачитал фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года в адрес руководителей некоторых предприятий.

"Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб", - процитировал он.

Сталин тогда привел в пример завод, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день. Медведев обратил на эту часть телеграммы особое внимание. "Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее", - указал он.

"У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа", - добавил зампред Совбеза РФ.

Медведев не в первый раз прибегает к цитатам Сталина на заседаниях рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Год назад на аналогичном мероприятии он потребовал от ОПК восполнять то, что не было сделано, сопроводив это словами генералиссимуса.

До этого в интервью СМИ политик рассказывал, что хотел бы телеграммами Сталина "взбодрить" руководителей оборонных предприятий и простимулировать их работать еще лучше.