Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области, сообщает российское военное ведомство.

"На НПО "Стрела" главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству выпускаемых на предприятии радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволило увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в два раза, а в 2025 году позволит увеличить в четыре раза.

Шойгу представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами.

Генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения, что позволяет значительно повысить живучесть техники и личного состава в условиях спецоперации.

"Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", - сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства проинспектировал производство современных средств поражения предприятия "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева", где ему представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям - в семь раз.