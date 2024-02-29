Войти
Интерфакс-АВН

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области

178
0
0
Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области
Шойгу на предприятии ОПК в Тульской области.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области, сообщает российское военное ведомство.

"На НПО "Стрела" главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству выпускаемых на предприятии радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Руководитель предприятия доложил министру обороны РФ, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволило увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в два раза, а в 2025 году позволит увеличить в четыре раза.

Шойгу представили разработанную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами.

Генеральный директор НПО "Стрела" Вячеслав Чапкин доложил, что данная система выполнена из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения, что позволяет значительно повысить живучесть техники и личного состава в условиях спецоперации.

"Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", - сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства проинспектировал производство современных средств поражения предприятия "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н.Ганичева", где ему представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям - в семь раз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Зоопарк
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.01.2024
Увидеть летящий снаряд: какие контрбатарейные станции применяются в СВО
21.08.2023
«Армия-2023» сосредоточилась на статике
10.02.2021
Видео: на юге России прошли стрельбы из атомных минометов
07.03.2017
Один из конкурсов в российской армии назвали в честь погибшего в Сирии офицера
12.03.2015
Снаряд узнают по полету
16.09.2008
МВСВ: ЗАДАНИЕ НА ВЫРОСТ. НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ ВОЕННЫЕ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЦЕНИТЬСЯ К ТЕХНИКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?