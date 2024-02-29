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РИА Новости

НПО "Сплав" в несколько раз увеличило производство снарядов для РСЗО

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Цех оборонного предприятия АО НПО "Сплав", Тула
Цех оборонного предприятия АО НПО "Сплав", Тула.
Источник изображения: © РИА Новости

НПО "Сплав" увеличило производство снарядов для РСЗО от четырех до семи раз

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный российский производитель реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" увеличило производство снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям в семь раз, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях Тулы.

"Глава российского военного ведомства проинспектировал производство современных средств поражения предприятия "Научно-производственное объединение "Сплав имени Ганичева". Генералу армии Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в 4 раза, а по некоторым позициям в 7 раз", - говорится в сообщении.

Как доложил глава "Сплава" Ринат Идрисов, в соответствии с поручением министра обороны РФ предприятие активно проводит техническое перевооружение, осуществляет масштабное строительство и реконструкцию производственных мощностей - только с начала 2024 года завод установил более 90 новых станков и необходимого оборудования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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