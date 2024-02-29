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Военное обозрение

Президент Азербайджана заявил, что его страна не собирается нападать на Армению

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне поднимаемых западными политиками и прессой слухов о якобы готовящемся нападении Азербайджана на Армению азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что его страна не имеет таких планов.

Как сообщает государственное информагентство АЗЕРТАДЖ, Алиев заявил об этом в ходе сегодняшней встречи с делегацией из Германии, которую возглавляет председатель Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

По словам азербайджанского президента, все эти слухи не что иное, как преднамеренная лож, за которой стоит президент Франции Эммануэль Макрон, желающий представить Азербайджан как агрессора.

Все это является частью антиазиатской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны

— сказал Алиев.

Стоит отметить, что Франция в последнее время всё более активизировалась на Южном Кавказе, пытаясь занять место России в качестве партнёра Армении. В январе этого года французские сенаторы обратились к ЕС, чтобы там ввели против Баку санкции.

А на прошлой неделе Армению посетил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню и стороны обсудили поставки французских вооружений Еревану.

Периодические обстрелы приграничных территорий Азербайджана и Армении с обеих сторон продолжаются, и эксперты отмечают, что в регионе может вспыхнуть новый вооруженный конфликт. При этом одна из задач Запада - попытаться втянуть в него Россию. Ведь Армения - член ОДКБ, и нападение на неё потребует реализации пункта договора о коллективной обороне. Но Алиев явно огорчил тех, кто такой план вынашивает, чётко указав на то, что нападать на Армению Азербайджан не собирается.

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