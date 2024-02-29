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Военное обозрение

Глава Еврокомиссии призвала использовать прибыль от замороженных активов РФ для покупки вооружений для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "пришло время" начать рассмотрение возможности использования прибыли, полученной с замороженных Западом активов РФ для закупки военной техники для боевиков киевского режима.

Между тем, Еврокомиссия всячески оттягивает момент принятия решения о конфискации замороженных российских активов или полученных с них прибылей. Это обусловлено в первую очередь не стремлением соблюсти законность, а небезосновательными опасениями последующего массового оттока инвесторов.

Объем прибылей с незаконно замороженных Западом российских активов за прошлый год превышает четыре миллиарда евро. Однако, даже в МВФ понимают рискованность таких махинаций и предпочитают воздерживаться от каких-либо рекомендаций, касающихся изъятия этих средств.

Однако, ряд чиновников Евросоюза рассматривает способы использования полученных от Euroclear доходов путем реинвестирования остатков наличных денег, для поддержки Украины. Для этого были приняты новые правила, направленные на облегчение осуществления этого плана.

Еврокомиссия намерена в ближайшее время внести в законодательство изменения, которые могут позволить конфисковать отложенные прибыли, чтобы затем передавать их на нужды киевского режима. Вероятнее всего, речь идет об аресте доходов Euroclear, тогда как общий арест основных активов может иметь деструктивные последствия для евро и всей экономики Евросоюза.

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Россия
Украина
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