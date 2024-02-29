Эксперт назвал преимущества уничтожившего первый Abrams дрона «Пиранья»

Эксперт Федутинов: дрон «Пиранья» наиболее устойчив к системам РЭБ противника

FPV-дрон «Пиранья» обладает нетипичными частотами, что позволяет такой технике быть более устойчивой к применяемым противником портативным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом «Известиям» в среду, 28 февраля, рассказал главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов.

Ранее в среду представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» сообщил, что первый американский танк Abrams в зоне проведения спецоперации на Украине был поражен одноименным ульяновским FPV-дроном.

Как рассказал эксперт по беспилотникам, FPV-дроны показали себя как действенное средство нанесения высокоточных ударов по технике и живой силе противника. Причем эти аппараты характеризует весьма хорошее сочетание эффективности и стоимости, отметил он.

«Указанные обстоятельства делают такие дроны очень востребованными в зоне СВО, что в свою очередь стимулирует разработчиков предлагать широкий набор соответствующих систем, что мы сейчас и наблюдаем. FPV-дрон «Пиранья» — один из множества таких аппаратов, используемых в зоне СВО на Украине. Среди преимуществ, присущих FPV-беспилотникам, — нетипичные частоты, на которых происходит управление. Это позволяет таким дронам быть более устойчивыми к применяемым противником распространенным портативным средствам РЭБ», — отметил Федутинов.

Ранее, 12 февраля, гендиректор компании-разработчика программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман сообщил, что в РФ разработана универсальная нейросеть, которая позволит распознавать технику противника, включая танки Leopard и БМП Bradley, с высокой точностью. По словам Германа, установка нейросети происходит на аппаратуру, куда приходит запись видео с камер на БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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