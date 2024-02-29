Новейшая чешская самоходная гаубица Dita приобретена Нидерландами для ВСУ

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Нидерланды достигли соглашения с Чехией о приобретении с целью передачи ВСУ новейших самоходных гаубиц Dita. В состав закупаемой партии входит 9 артсистем.

Dita – это 155-мм САУ, размещенная, как и ее предшественницы, на шасси грузовика Tatra, но от предыдущих изделий ее отличает возможность установки на гусеничной платформе и повышенная автономность в эксплуатации. В состав экипажа входит два бойца – механик-водитель и командир, так как благодаря высокому уроню автоматизации больше не требуется. Она оснащена современной бортовой системой управления с баллистическим компьютером, обеспечивающей высокую точность стрельбы.

Dita весит 29 тонн и имеет длину 13,02 м, ширину 3,085 м и высоту 3,122 м. Она оснащена двигателем Tatra T3C-928-90 мощностью 300 кВт, который позволяет развивать максимальную скорость 90 км/ч по дорогам и 25 км/ч по бездорожью, запас хода составляет 600 км.

155-мм орудие способно работать на дальности до 39 км, с полностью автоматическим или ручным наведением и системой автоматического заряжания. В начале ведения огня она может производить 6 выстрелов в минуту, а затем – 5. Боезапас составляет 40 снарядов.

Dita базируется на специальном шасси Tatra 8x8. Машина оснащена шинами R20 14.00 с регулируемой системой подкачки и может преодолевать водные препятствия до 1,2 метра глубиной без подготовки, уклоны до 30°, траншеи 0,47 м и вертикальные препятствия высотой до 2 м.

Прототип новой САУ был создан в январе 2021 года, и с тех пор она прошла серию успешных испытаний.

Dita обладает универсальностью и мощью как передовая артсистема, разработанная в соответствии с требованиями современного поля боя

- указывает производитель – чешская компания Excalibur Army.