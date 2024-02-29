Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Шойгу проверил, как предприятия ОПК в Тульской области выполняют гособоронзаказ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.