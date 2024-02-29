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РИА Новости

Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

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Шойгу проверил, как предприятия ОПК в Тульской области выполняют гособоронзаказ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями ОПК в Тульской области, сообщило в среду Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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