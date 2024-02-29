Спецслужбы Италии зафиксировали снижение в 2023 году объемов военной помощи Киеву

По утверждению разведслужб, увеличилась поддержка военной промышленности России со стороны третьих стран

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Военная помощь Украине со стороны западных стран в 2023 году значительно снизилась, хотя к концу года общий объем военных поставок из всех европейских стран впервые превысил общие поставки США. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательных служб Италии, выдержки из которого приводит агентство ANSA.

Как отмечается в документе, поддержка Украины в военном плане продолжалась в 2023 году, однако она оказалась менее интенсивной, чем в первый год конфликта.

При этом, по утверждению итальянских разведслужб, увеличилась поддержка военной промышленности РФ со стороны третьих стран. В докладе также допускается, что Китай мог предоставить России некоторые технологии двойного назначения, а Иран и КНДР якобы могли поставлять беспилотники и боеприпасы.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.