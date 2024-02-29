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ТАСС

Посол РФ выразил разочарование заявлением МИД Аргентины по Украине

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Флаг Аргентины
Флаг Аргентины.
Источник изображения: © flickr.com / Finizio

В заявлении министерства иностранных дел Аргентины уточняется, что страна осуждает действия России, но признает, что причиной вмешательство РФ в ситуацию на Украине стало нападение ВСУ на Донбасс

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Некоторые тезисы в заявлении Министерства иностранных дел Аргентины по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции на Украине вызывает удивление и разочарование. Об этом заявил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"С удивлением и разочарованием увидели в заявлении ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение", - говорится в комментарии посла.

В заявлении МИД Аргентины осудил действия России. "При этом указывается, что аргентинское правительство уважает принципы Устава ООН. В этой связи хотелось бы напомнить, что причиной вмешательства России в ситуацию на Украине стало нападение украинских вооруженных сил на Донбасс в нарушение Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Россия в своих действиях руководствовалась статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право на коллективную и индивидуальную оборону", - отметил Феоктистов.

"Аргентина настаивает на урегулировании украинского конфликта через деэскалацию и диалог. В этой связи напомним, что мы никогда не отказывались от переговоров", - подчеркнул российский посол. Он также указал на то, что стороны были близки к мирному соглашению в 2022 году, но Запад вынудил Киев выйти из этого процесса.

Феоктистов отметил, что теперь при помощи США и ЕС навязывается так называемая украинская формула мира с набором нереалистичных ультимативных требований к России. При этом, по мнению посла, всем очевидно, что урегулирование конфликта без участия Москвы невозможно. "Рассчитываем, что наши аргентинские партнеры объективно проанализируют факты и услышат нашу аргументацию", - заключил Феоктистов. 

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