Войти
Военное обозрение

Аналог российского «Охотника»: Китай возобновляет испытания «стелс»-беспилотника Sky Hawk

157
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Примерно после четырех лет разработки беспилотник Sky Hawk успешно совершил свой первый полет в ноябре 2017 года. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки, которую ведет китайская корпорация CASIC.

Как сообщается на телеканале CCTV, после первого полета команда инженеров «продолжила оптимизировать характеристики дрона». Отмечается, что БПЛА прошел модернизацию, в связи с чем планируется возобновить испытания. В результате усовершенствования Sky Hawk возросли его малозаметность и время пребывания в воздухе.

Беспилотник, сконфигурированный по типу «летающее крыло», как ожидается, будет играть важную роль при выполнении разведывательных и ударных миссий

- отмечается в китайском издании Global Times.

Предполагается, что Sky Hawk сможет действовать как самостоятельно, так и взаимодействовать с другими БПЛА, например, с роем дронов или с WJ-700, другим типом высотного и высокоскоростного разведывательного беспилотника.

Как указывается, конструкция летающего крыла, используемая на Sky Hawk, обеспечивает множество преимуществ, в том числе меньшее поперечное сечение радара, обеспечивающее скрытность, более высокое соотношение подъемной силы и лобового сопротивления, увеличивающее дальность полета

Именно поэтому многие страны, включая Китай, США и Россию, разрабатывают беспилотники в таких конфигурациях

- поясняется в Global Times.

Со своей стороны отметим, что российский аналог Sky Hawk – тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», совершивший первый полет в августе 2019 года, – также до сих пор находится в разработке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
CASIC
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.10.2021
Луч на все случаи
01.03.2021
Ракетными темпами: каковы перспективы «Искандеров» на рынке оружия
29.08.2019
Китай представил на МАКС лазерную систему ПВО и совместный с РФ авиалайнер
15.11.2016
Пекин осваивает "Небесные дворцы"
19.11.2014
На крыльях спроса
29.07.2014
Китай открыл центр разработки наземных роботов
22.08.2007
Авиакосмический слет. В Жуковском открылся МАКС-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?