Аналог российского «Охотника»: Китай возобновляет испытания «стелс»-беспилотника Sky Hawk

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Примерно после четырех лет разработки беспилотник Sky Hawk успешно совершил свой первый полет в ноябре 2017 года. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки, которую ведет китайская корпорация CASIC.

Как сообщается на телеканале CCTV, после первого полета команда инженеров «продолжила оптимизировать характеристики дрона». Отмечается, что БПЛА прошел модернизацию, в связи с чем планируется возобновить испытания. В результате усовершенствования Sky Hawk возросли его малозаметность и время пребывания в воздухе.

Беспилотник, сконфигурированный по типу «летающее крыло», как ожидается, будет играть важную роль при выполнении разведывательных и ударных миссий

- отмечается в китайском издании Global Times.

Предполагается, что Sky Hawk сможет действовать как самостоятельно, так и взаимодействовать с другими БПЛА, например, с роем дронов или с WJ-700, другим типом высотного и высокоскоростного разведывательного беспилотника.

Как указывается, конструкция летающего крыла, используемая на Sky Hawk, обеспечивает множество преимуществ, в том числе меньшее поперечное сечение радара, обеспечивающее скрытность, более высокое соотношение подъемной силы и лобового сопротивления, увеличивающее дальность полета

Именно поэтому многие страны, включая Китай, США и Россию, разрабатывают беспилотники в таких конфигурациях

- поясняется в Global Times.

Со своей стороны отметим, что российский аналог Sky Hawk – тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», совершивший первый полет в августе 2019 года, – также до сих пор находится в разработке.