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ТАСС

МИД РФ потребует от Греции выполнения соглашения о непередаче российских вооружений

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова напомнила про соглашение от 30 октября 1995 года, которое содержит обязательства не передавать третьим странам без взаимного письменного согласования вооружения, полученного в результате двустороннего военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия намерена добиваться от Греции и других стран выполнения договоренностей о невозможности передачи российских вооружений третьим сторонам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Афин, то мы не раз предостерегали от нарушения положения российско-греческого межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве, напомню - это соглашение от 30 октября 1995 года, оно содержит строгие обязательства не передавать третьим странам без взаимного письменного согласования вооружения и военную технику, полученную в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, - сказала она. - Мы будем и дальше требовать от Греции, как и от всех других стран, которым поставлялись российские вооружения и техника, неукоснительного соблюдения это важнейшего двустороннего документа".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 29 января в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении греческой помощи Киеву как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее направил Мицотакису письмо, в котором проинформировал о решении Госдепартамента о возможной продаже Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Он предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн.

В связи с этим газета "Катимерини" написала, что политическое и военное руководство Греции уже одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. В свою очередь информационный портал pronews.gr отметил, что обещанных американцами в виде компенсации $200 млн недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам "Тор", "Оса", С-300, которые имеются у ВС Греции. 

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