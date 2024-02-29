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ТАСС

В Латвии не стали отвергать возможность отправки западных войск на Украину

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Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Савельев

Представитель Минобороны страны отметил, что это возможно, "если союзники по НАТО достигнут такой договоренности"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Латвия в принципе не отвергает возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину и рассмотрит ее в том случае, если союзники по НАТО придут к такому решению. Об этом заявил представитель латвийского Минобороны германскому агентству DPA.

"Латвия по-прежнему изучает много различных возможностей по усилению поддержки Украины. Если союзники по НАТО достигнут договоренности об отправке войск на Украину, то Латвия рассмотрит возможность участия", - приводит DPA его слова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон. Несколько ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, присутствие западных военных на Украине в любой форме будет эскалацией конфликта. 

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