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ТАСС

Захарова: Индия всегда строго соблюдала договоренности с РФ в военно-технической сфере

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Официальный представитель МИД РФ заявила, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Нью-Дели носит доверительный характер

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество РФ и Индии носит доверительный характер, Нью-Дели всегда строго соблюдет договоренности в этой сфере. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили прокомментировать публикацию журнала Der Spiegel, в которой говорится, что Германия и Индия тайно обсуждают сделку по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

"Такие вбросы идут буквально каждый день. <…> Российско-индийское военное сотрудничество, имеющее давние традиции, всегда носило и носит доверительный характер. За десятилетия тесного взаимодействия наших государств в этой области индийская сторона зарекомендовала себя надежным и ответственным партнером, строго соблюдающим двусторонние договоренности", - указала она.

По данным журнала, руководство ФРГ также не исключает возможность заключения сделки о поставках Киеву боеприпасов с арабскими странами, ряд из которых обладают большими запасами. Кроме того, в статье отмечается, что, по оценкам экспертов, некоторые балканские и африканские страны имеют достаточные для продажи запасы амуниции или возможности ее произвести. 

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Страны
Германия
Индия
Россия
Украина
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