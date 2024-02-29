Захарова заявила, что капитуляции России никогда не будет

Именно это предполагает урегулирование конфликта вокруг Украины на основе так называемой формулы Зеленского, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Урегулирование конфликта вокруг Украины на основе так называемой формулы Зеленского предполагает капитуляцию России, чего никогда не будет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что 25 февраля на форуме "Украина. Год 2024" глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил нежелание Киева проводить мирные переговоры с Москвой, хотя и допустил возможность приглашения России "на так называемый саммит мира". "Но [это] при условии готовности нашей страны к справедливому урегулированию на основании "формулы Зеленского", то есть фактически заложенного в ней ультиматума капитуляции, чего, конечно же, никогда не будет", - подчеркнула Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.