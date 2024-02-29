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ТАСС

Индийский генерал считает, что отправка на Украину войск НАТО стала бы катастрофой

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Танк во время учений НАТО «Единый трезубец», в которых участвовали и шведские военные
Танк во время учений НАТО «Единый трезубец», в которых участвовали и шведские военные.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization

Дипендра Сингх Худа отметил, что "за последние шесть-восемь месяцев украинское контрнаступление провалилось"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Отправка войск НАТО на Украину стала бы катастрофическим шагом с глобальными последствиями. Об этом заявил ТАСС военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке, бывший главком Северного командования сухопутных войск Индии Дипендра Сингх Худа, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"В первую очередь, что касается самой возможности, как вы знаете, другие страны НАТО сказали, что введения войск не будет. Но участие войск НАТО в конфликте на Украине я бы однозначно назвал катастрофическим, потому что из-за этого конфликта уже очень много глобальных проблем. Это не только масштабный миграционный кризис в Европе, но также и влияние на мировые поставки продовольствия и энергоносителей. Поэтому любое расширение конфликта будет полной катастрофой", - сказал он.

Касаясь возможных причин заявления Макрона о возможности отправки войск, Худа отметил, что "за последние шесть-восемь месяцев украинское контрнаступление провалилось", "Россия добилась некоторого успеха, военные запасы Украины, похоже, заканчиваются", а "надежды на то, что Украина победит и отвоюет территории, больше не кажутся реалистичными". "Поэтому я думаю, что тут происходит отчаянный поиск путей, с помощью которых можно было бы поддержать Украину. Я вижу в этом причину того, что Макрон сделал это заявление", - подчеркнул он.

"Но я не вижу войск НАТО в деле. Это было бы значительным расширением масштабов этого конфликта", - констатировал эксперт. По его словам, присутствие войск НАТО на Украине означает прямое вовлечение входящих в альянс стран в конфликт.

Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств Евросоюза. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Ряд ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Елисейском дворце призвал не придавать особого значения конференциям в Париже. 

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Великобритания
Германия
Индия
Польша
Россия
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Персоны
Лавров Сергей
Проекты
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Евросоюз
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