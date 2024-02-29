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Известия.ru

Лихачев рассказал про использование оружия от «Росатома» в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российские военные применяют неядерные вооружения и технику «Росатома» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 28 февраля заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.


«В инициативном порядке разрабатываем образцы неядерных вооружений и военной техники. Часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции», — сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Лихачев назвал основной миссией «Росатома» выполнение государственного оборонного заказа. По его словам, госкорпорация выполняет его полностью.

Ранее, 26 февраля, Лихачев рассказал, что «Росатом» смог сохранить лидерство на глобальном атомном рынке, несмотря на жесткое международное давление. По его словам, зарубежные проекты «Росатома» развиваются успешно, о чем говорят показатели выручки.


В начале января Лихачев рассказал о рекордах «Росатома» за 2023 год. Он отметил, что у госкорпорации есть серьезные достижения на Северном морском пути, заказчику сдана самая современная атомная станция поколения «3+» — Белорусская АЭС. Также все остальные направления продолжали достойное развитие, несмотря на внешнее давление, добавил Лихачев. По его словам, «Росатом» может построить к 2045 году больше энергоблоков, чем 42 запланированных.

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