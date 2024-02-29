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Как ижевские «Торы» укрепили безопасность неба Беларуси

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Тор-М2К на платформе МЗКТ
ЗРК «Тор-М2К» на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».
Источник изображения: Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

Российская Федерация и Республика Беларусь продолжают процесс укрепления коллективной безопасности Союзного Государства.


В рамках межправительственных договоренностей о военно-техническом сотрудничестве России и Беларуси в белорусскую армию поступают новейшие образцы вооружений, а также военной и специальной техники.


С учетом складывающейся военно-политической обстановки у границ Восточной Европы большое внимание Москвы и Минска уделяется современным вооружением для обеспечения противовоздушной обороны.


Не случайно 15-ю зенитную ракетную бригаду Вооружённых сил Беларуси, на вооружении которой стоят новейшие ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и комплексы ПВО «Тор-М2К», задействовали в прикрытии белорусской границы.


15-я зенитная ракетная бригада традиционно выполняет задачи по охране и обороне воздушного пространства над Минском и Минской областью, и является одной из лучших воинских частей ВВС и войск ПВО белорусской армии. Причем военнослужащие этой бригады ежегодно демонстрируют высокие показатели на учениях с боевой стрельбой на полигонах Российской Федерации.


Большое внимание белорусские партнеры уделяют ЗРК «Тор-М2К». Этот зенитный ракетный комплекс разработки Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») размещается на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».


ЗРК «Тор-М2К» на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».
Источник: Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» предназначен для противовоздушной обороны военных и гражданских объектов от ударов военных самолетов и вертолетов, крылатых ракет, противорадиолокационных и других управляемых ракет, управляемых авиабомб и различных типов военных дронов.


Этот зенитный ракетный комплекс отличается высокой огневой мощью, быстрым приведением в боевую готовность и возможностью автономного применения. Комплексы оборудованы системами GLONASS/GPS, работают круглосуточно в дневное и ночное время, и способны поражать воздушные цели, даже находясь на марше.


ЗРК «Тор-М2К» на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».
Источник: Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

Комплексы «Тор-М2К», поступающие в белорусскую армию вместе с более дальнобойными системами от оборонного холдинга «Алмаз-Антей», обеспечат эффективную противовоздушную оборону не только военных, но и гражданских объектов Беларуси.


«Еще год назад мы прикрывали небо столицы, сейчас наши возможности выросли в разы, опять же благодаря новой технике. Находясь в 300 километрах от госграницы, мы прикрываем и ее. Это стало возможно после того, как в нашу часть поступил новый зенитный ракетный комплекс С-400. На вооружение бригады недавно поступили новые зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К», отлично зарекомендовавшие себя в ходе проведения российскими войсками специальной военной операции. Обе стороны конфликта активно используют беспилотники различного назначения: разведывательные, ударные, большие и малые. С ними эффективно справляются «Торы», - отмечает начальник штаба белорусского соединения Денис Кириллов.


В ближайшем будущем планируется поставка в дивизию еще одна партия «Торов» из России, подчеркнул офицер белорусской армии.

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Россия
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Tор-М2
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
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