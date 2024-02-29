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ЦАМТО

ВС Литвы приняли последнюю серийную ББМ "Боксер"

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БТР "Боксер"
БТР "Боксер".
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 28 февраля. Последняя серийная бронемашина "Боксер" (литовское наименование "Вилкас"), предназначенная для ВС Литвы, успешно прошла огневые испытания.

Как сообщила 27 февраля Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), это последний этап процедуры передачи данной ББМ, которым завершается приемка первой партии серийных ББМ для ВС Литвы.

Всего в рамках программы OCCAR передала литовскому заказчику, который стал первым покупателем, принявшим "Боксер" с 30-мм пушкой, 91 бронемашину в 4 различных вариантах. По завершении проекта два батальона бригады "Железный волк" ВС Литвы были полностью оснащены ББМ "Боксер".

Как сообщал ЦАМТО, 22 августа 2016 года командование ВС Литвы через OCCAR заключило с совместным предприятием ARTEC, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, контракт на поставку 88 многоцелевых ББМ "Боксер" с колесной формулой 8х8 в адаптированной версии, трех учебных машин, а также сопутствующих услуг и оборудования. Стоимость контракта составила 385,6 млн. евро (437 млн. долл.).

Первая пара ББМ была официально принята на вооружение СВ Литвы 9 июля 2019 года. МНО Литвы сообщило о завершении поставок ББМ в рамках первого этапа закупки "Вилкас" 12 января 2024 года. Завершение этапа было отсрочено с середины 2023 года. Объясняя причину задержки, представитель МНО сообщил, что испытания последних ББМ "Боксер" заняли больше времени, чем предполагалось.

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Вилкас" вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".

ББМ могут использоваться для борьбы с танками и другой тяжелобронированной техникой благодаря ПТРК "Спайк", а также легкобронированной и небронированной техникой с помощью 30-мм пушки.

Общая стоимость проекта "Вилкас" составила около 670 млн. евро. В эту сумму входят как сами БМП, так и логистика, запчасти и все боеприпасы. Так, за последние три года были построены необходимые для эксплуатации "Вилкас" боксы и ремонтные мастерские. В прошлом году были закуплены необходимые для БМП 30-мм боеприпасы, ПТУР "Спайк", а также запасные части.

В ходе второго этапа программы МНО Литвы планирует закупить более 120 дополнительных ББМ "Боксер". Хотя переговоры о закупке начались еще в 2022 году, окончательное решение пока не принято.

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