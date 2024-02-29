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Военное обозрение

Financial Times: Порог применения Россией тактического ядерного оружия ниже публично заявленного российскими властями

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Искандер
Удар ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Источник изображения: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Британская газета Financial Times считает, что для применения Россией тактического ядерного оружия могут быть менее значимые причины, чем заявляется в официальных сообщениях из Москвы. При этом издание опирается в своих оценках на некие документы, якобы принадлежащие российской армии.

В данных документах, по словам авторов Financial Times, затрагивается возможность использования тактического ядерного оружия Россией в потенциальном военном конфликте с крупной мировой державой. Издание отмечает, что, согласно документам армии РФ, допускается применение этого оружия уже на ранней стадии конфликта.

Британская газета даже перечисляет некоторые условия применения российского тактического ядерного оружия, например, при высадке вражеских войск на территорию России или нанесении ударов по подразделениям, отвечающим за охрану приграничных районов. Сюда входит и нападение противника с использованием обычных вооружений. Кроме того, это оружие может быть применено и в случае потери Россией 20% стратегических подводных лодок. Имеется и ряд других условий.

Использование ядерного оружия при этих и других факторах связано с необходимостью предотвратить вариант событий, когда российские войска будут «неспособны остановить крупную вражескую агрессию».

По данным Financial Times, документы, на которые ссылается издание, якобы были составлены в период с 2008 по 2014 год, но являются актуальными и сегодня.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Ядерный щит
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