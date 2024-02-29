"Роскосмос" сообщил о планах продажи непрофильных активов на 11,4 млрд рублей

В 2023г прибыль госкорпорации от продажи непрофильных активов превысила 6,5 млрд рублей

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" в 2024 году планирует выставить на торги непрофильные активы на сумму более 11,4 млрд рублей, средства будут направлены на улучшение состояния предприятий, сообщили в госкорпорации в среду.

"В 2024 году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.

"В 2023 году прибыль от реализации непрофильных активов превысила 6,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В "Роскосмосе" отметили, что непрофильные активы размещаются к продаже на торговых площадках по актуальной рыночной стоимости.