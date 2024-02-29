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РИА Новости

На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт

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Украинский военный
Украинский военный.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Коротченко: на Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции, эти подразделения, в частности, изучают театр военных действий и тактику ВС РФ, а также оказывают содействие украинской военной разведке, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как сообщило ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, на Украине присутствуют подразделения специального назначения стран Запада.

"Из целого ряда источников известно, что военнослужащие сил специальных операций целого ряда стран НАТО присутствуют и ведут активную деятельность на территории Украины. В первую очередь, это относится к спецподразделениям таких стран, как США, Великобритания и Франция", - рассказал Коротченко.

"Освоение нового театра военных действий, изучение опыта боевых действий применительно к тактике, которую используют Вооруженные силы России, оказание содействие главному управлению разведки минобороны Украины и его диверсионным подразделениям в отработке и совершенствовании навыков проведения соответствующих операций", - перечислил он основные задачи спецподразделений Запада на Украине. Кроме того, отметил аналитик, западный спецназ на Украине ведет радиоэлектронную разведку против ВС РФ и техническое обеспечение соответствующих операций украинской стороны. Коротченко подчеркнул, что "все указанные комплексы задач выполняются на Украине кадровыми военными США, Британии и Франции".

Аналитик добавил, что подразделения сил специальных операций США и Великобритании также находятся на территории ряда прибалтийских государств, в частности, Литвы и Латвии, где занимаются примерно аналогичными задачами.

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