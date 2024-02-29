Западный спецназ уже на Украине. И в Европе это наконец признали (Financial Times, Великобритания)

Украинские военные на военной базе недалеко от Киева.

FT: европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине

Германия и другие члены ЕС отвергли заявление Макрона об отправке войск на Украину, пишет FT. Однако, как сообщил изданию высокопоставленный европейский военный чиновник, западные спецназовцы в зоне конфликта уже есть, но никто этого официально не признает.

Гай Чазан (Guy Chazan), Генри Фой (Henry Foy)

Заместитель канцлера Германии заявил, что шансов на отправку сухопутных сил на Украину нет, и в пику Франции посоветовал Парижу отправить в Киев побольше оружия.

Роберт Хабек отверг мысль президента Франции Эммануэля Макрона, что не следует исключать ввод на Украину западных войск, и с ним согласилось руководство НАТО.

“Я рад, что Франция задумалась о том, чтобы упрочить поддержку Украины, но если бы я мог дать ей совет, то лучше – поставить побольше оружия”, — заявил Хабек во вторник.

Разлад между Францией и Германией возник, когда западные державы активно пытаются расширить поддержку Киева на фоне снарядного голода, избегая при этом более широкой эскалации конфликта с Россией.

Во вторник Москва предостерегла, что ввод войск на Украину сделает полномасштабную войну с НАТО неизбежной.

На вопрос, могут ли на Украину отправиться немецкие войска, Хабек ответил, что на это нет “никаких шансов”, и призвал Францию “сделать все возможное прямо сейчас и предоставить Киеву боеприпасы и танки”.

Макрон озвучил свою мысль на встрече европейских лидеров в Париже в понедельник, где, по его словам, обсуждался вариант отправки западных войск.

Признав, что консенсуса “об официальном о объявленном вводе сухопутных войск” на саммите достичь не удалось, президент Франции добавил: “Однако ничего исключать нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что Россия не выиграет”.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные державы договорились, "что на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни иных солдат европейских государств или стран НАТО", и его поддержали коллеги из Польши, Италии и Чехии.

Германия, крупнейший в Европе поставщик военной помощи Украины, давно критикует Францию за скромный вклад при сопоставимом военном бюджете.

Франция заявила, что у нее на складах не было обширных запасов старого оружия для передачи Украине, и вместо этого поставила более современное вооружение, в частности крылатые ракеты SCALP.

Представитель НАТО также заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых частей: “Украина имеет право на самооборону, а мы — право ее поддерживать”.

Но высокопоставленный представитель министерства обороны одной европейской страны сказал, что заявление Макрона призвано упрочить сдерживание и создать некую двусмысленность в отношении России. “Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы — это просто не признаётся официально”, — сказал он.

Французские чиновники заметили, что Макрон не предлагал массовую отправку западных войск на линию фронта, однако же их участие перестало быть табу.

Они также заявили, что западные войска могут быть задействованы для выполнения ограниченных задач, включая разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружения или обеспечение безопасности границ других стран, которым угрожает Россия (например, Молдавии).

Голос в поддержку Макрона прозвучал из Литвы, где советник президента заявил, что правительство “открыто” обсуждает отправку войск для обучения солдат непосредственно на Украине.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис добавил: “В такие времена требуется политическое лидерство, дерзновение и смелость мыслить нестандартно. Инициатива, которой была посвящена вчерашняя встреча в Париже, заслуживает внимания”.

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что если НАТО отправит на Украину войска, война с альянсом будет “маловероятна, но неизбежна”.

Страх эскалации с Россией — важный момент внутреннего спора в самой Германии о передаче ракет “Таурус” (Taurus) большой дальности.

Украина заявила, что ей срочно необходимо оружие дальнего действия, чтобы ослабить военную логистику России и выиграть время.

Но Шольц заявил в понедельник, что после отправки ракет его страна рискует оказаться “совоюющей стороной”, и добавил: “Немецкие солдаты нигде и ни при каких обстоятельствах не должны быть связаны с целями, которых достигнет эта система — ни на Украине, ни в самой Германии”.

В понедельник вечером Макрон отпустил тонко завуалированную шпильку в адрес Берлина, заявив, что в начале российской спецоперации некоторые союзники наотрез отказывались поставлять Украине танки, истребители и ракеты большой дальности и предлагали ограничиться “спальными мешками и касками”.

“Сегодня мы все понимаем, что мы должны делать больше и работать быстрее и усерднее для отправки ракет и танков”, — заключил президент Франции.

Статья написана при участии Сэма Джонса из Берлина, Лейлы Аббуд из Парижа, Макса Седдона из Риги и Джона Пола Рэтбоуна из Лондона